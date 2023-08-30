В Новосибирске на благоустройство остановок выделят 10,7 млн рублей

В Новосибирске МБУ «Городской центр организации дорожного движения» объявило аукцион на установку девять трамвайных установок. Стартовая цена контракта составила 10,7 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить остановки на улицах «Депутатская» и «Волочаевская, остановках «Магазин 1000 мелочей», «Стадион Спартак», «Магазин Детский мир», «Клуб имени Чехова» и «Поселок Чемской».

Также остановочный пункты обновят с двух сторон улицы Гурьевской на остановке «Архитектурно-строительный университет». Помимо этого подрядчик будет обязан установить рядом с остановками урну и информационные таблички.

Подрядчика планируют определить до 7 сентября. Срок сдачи работы намечен на 30 октября.

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Александр Киселев