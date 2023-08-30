В Челябинской области коммунальные компании задолжали за газ 2,9 млрд рублей

Задолженность коммунальных предприятия Челябинской области за газ составила 2,9 млрд руб. Суды вынесли решения о взыскании 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

В прокуратуре Челябинской области прошло совещание, посвященное проблеме погашения задолженности. По словам генерального директора «НОВАТЭК-Челябинск» Вадима Ромасенко, в общем объеме отгрузки природного газа на теплоснабжающие организации приходится 9%, при этом доля их задолженности составляет 43% от общей суммы. Наибольшую задолженность накопили предприятия Златоуста, Верхнего Уфалея и Миасса.

По итогам совещания, заместитель прокурора области Денис Ситников вынес предостережения главам территорий и руководителям коммунальных предприятий о недопустимости нарушения закона и потребовал принять меры к погашению долгов до начала отопительного сезона.

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