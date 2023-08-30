Прокуратура нашла нарушение при медосмотре летчиков в авиакомпании Новосибирска

Транспортная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности организации, оказывающей услуги по медицинскому освидетельствованию членов летных экипажей АО «Авиапредприятие «Ельцовка». Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Работа врачебно-летной экспертной комиссии в медицинском центре организована с нарушениями закона. Порядок проведения медосмотров и освидетельствования авиаперсонала в полном мере не соблюдался в виду отсутствия необходимого оборудования», — указывается в материалах надзорного ведомства.

После того, как проверяющие внесли в адрес руководства авиакомпании представление, медицинские кабинеты организации были оснащены соответствующим оборудованием и приборами.

В прокуратуре рассказали, что АО привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением), предприятию выписан штраф в размере 50 тыс. руб., который уже оплачен.

«Авиапредприятие «Ельцовка», по данным сайта авиакомпании, было создано в феврале 2009 года на базе структурного подразделения ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Парк авиаперевозчика представлен вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Eurocopter AS350 и Robinson R-44.

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Илья Николаев