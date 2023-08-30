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МЧС предупредило о мелях на Оби из-за уменьшения сброса Новосибирской ГЭС

Главное управление МЧС по Новосибирской области предупредило об обмелении в нижнем бьефе Оби у Новосибирской ГЭС. Причиной стало уменьшение станцией объемов сброса воды.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, сброс уменьшен с 30 августа. «По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, проектная отметка с 80 см опустится на порядок. Это может угрожать судоводителям, привыкшим пользоваться одними и теми же маршрутами»,– говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о том, что теперь в местах, где ранее суда передвигались на большой скорости, образуются мели. В связи с этим им рекомендовано соблюдать скоростной режим.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», уменьшение сброса будет происходить первую декаду сентября.

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Валерий Лавский

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