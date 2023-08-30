В Омске инженера ФГУП Минкультуры РФ будут судить за взятку 1,2 млн рублей

Прокуратура Омской области направила на рассмотрение суда уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении ведущего инженера отдела технического надзора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Минкультуры РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно версии следствия, в ноябре 2022 года инженер потребовал от руководителя стройфирмы, проводившей по государственному контракту реставрацию Казачьего Никольского собора, 1,2 млн руб. за беспрепятственный прием выполненных работ. В декабре прошлого года при получении первого транша взятки в размере 500 тыс. руб. подозреваемого задержали сотрудники УФСБ, в чьей разработке он находился.

Инженеру предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит от восьми до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев