Новосибирец, стрелявший в полицейских, пойдет под суд

Суд в Новосибирской области рассмотрит дело 61-летнего жителя Мошковского района, стрелявшего в полицейских. Как сообщает СУ СКР по региону, в марте в полицию обратилась жительница Мошковского района. Она сообщила, что сосед в алкогольном опьянении угрожает ей убийством. По вызову женщины приехал наряд полиции.

Фигурант дела сообщил сотрудникам, что заминировал квартиру, а также произвел несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших полицейских. Пострадавших в ходе происшествия нет. Злоумышленник был задержан. Информация о минировании жилья не подтвердилась.

Мужчине были предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы) и в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

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Анна Егорова