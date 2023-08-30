Губернатор Томской области заявил о нехватке лекарств для больных диабетом

Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о нехватке лекарств для граждан с диабетом, сердечными заболеваниями, а также людей с редкими заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Поручил облздраву закупить дополнительные лекарства, и как можно скорее - в течение сентября. Приобретем сахароснижающие и противоопухолевые препараты, а также лекарства тем, кто перенёс инсульт и инфаркт, страдает астмой, артритом и другими заболеваниями», - заявил глава региона.

Как отметил Владимир Мазур, в текущем году регион уже приобрел лекарств на 1,7 млрд руб. для 71 тыс. местных жителей. Для закупки дополнительных препаратов было выделено 315 млн руб. По словам губернатора, нехватка лекарств была вызван возросшим количеством льготников.

«Средств оказалось недостаточно - выросло количество жителей, которым нужны льготные препараты», - сообщил Владимир Мазур.

В начале этого года «РИА Томск» сообщали, что в Томской области нехватка антибиотиков зарубежного производства обусловлена высоким спросом и перебоями в поставках. При этом по словам руководитель областного управления Росздравнадзора Александра Денискина, дефицита лекарств российского производства не наблюдалось.

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Александр Киселев