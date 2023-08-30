В Крыму отказались от полноценного «Первого звонка»

Праздничные линейки в школах Севастополя и Крыма проведут только для первоклассников и выпускников. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства Севастополя, в городе решение принято исходя из соображений безопасности.

«В этом году запланировано участие приблизительно 14 тысяч детей — учащихся первых и выпускных классов»,— уточнили в правительстве Севастополя.

Аналогичные меры приняли и власти Крыма — праздничные линейки в школах тоже будут проходить только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.

В то же время, по словам главы региона Сергея Аксенова, подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным.

«При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Александр Дремлюгин, Симферополь