КГБ Белоруссии обвинил аналитика Поротникова в работе на разведку Польши

Главу аналитического портала Belarus Security Blog Андрея Поротникова КГБ Белоруссии обвинило в госизмене. По данным ведомства, он передавал закрытые данные разведке Польши. Об этом сообщил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

«Что касается Поротникова, то он целенаправленно дал согласие представителю польской разведки на сотрудничество с нею»,— сказал представитель КГБ в эфире телеканала ОНТ.

По информации КГБ Белоруссии, мужчина «на протяжении нескольких лет» за деньги передавал Польше сведения «в социальной, политической, экономической и военной сферах, в том числе закрытого характера». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Belarus Security Blog — портал, посвященный вопросам безопасности Белоруссии. На сайте портала говорится, что он посвящен вопросам «военной, общественной безопасности и гражданской обороны, гуманитарной безопасности».

О задержании Андрея Поротникова СМИ сообщали еще в марте. Тогда знакомый аналитика сообщил изданию «Наша Нива», что его задержали в Москве и отправили в Минск. Раньше Андрей Поротников работал в МВД Белоруссии. После увольнения из органов он стал независимым аналитиком по теме безопасности и силовых структур.

Анастасия Ларина