Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена живой

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева найдена живой, сообщили в столичной прокуратуре. Спортсменку обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров.

По предварительной информации, противоправные действия в отношении подростка не совершались, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Об исчезновении Алины Горбачевой сообщила ее мать. Девочка не вернулась домой после тренировки. Следователи после пропажи несовершеннолетней возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Алина Горбачева родилась в Краснодаре, а позже вместе с тренером переехала в Москву ради спортивной карьеры.

Наталья Решетняк

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