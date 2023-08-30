Мэр зашел с дам

Новый руководитель Перми Эдуард Соснин начал формировать управленческую команду мэрии — назначил своим первым заместителем куратора земельных вопросов Ольгу Андрианову, а заместителем по экономике Веру Титяпкину. Ранее госпожа Титяпкина занималась бюджетным планированием и руководила финансовым департаментом мэрии. Теперь она также будет отвечать за инвестиционную привлекательность краевой столицы. Ожидаемых источниками «Ъ-Прикамье» назначений в мэрию краевых чиновников пока не произошло. Однако эксперты полагает, что эти перестановки будут происходить постепенно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Перми, вступивший в должность вчера, экс-министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин принял первое кадровое решение — назначил своим первым заместителем Ольгу Андрианову. Об этом сообщил сам господин Соснин в своем telegram-канале.

Ранее госпожа Андрианова исполняла обязанности градоначальника. «Она около двух месяцев исполняла полномочия главы города и зарекомендовала себя как управленец, работающий на результат. Она продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения»,— написал Эдуард Соснин.

Отметим, что госпожа Андрианова считается одним из доверенных лиц губернатора Дмитрия Махонина. Ольга Андрианова работает в мэрии Перми с 30 августа прошлого года. Она возглавляла блок «Развитие территорий и земельно-имущественные отношения». После досрочного ухода с должности предыдущего главы Перми Алексея Демкина, до утверждения Эдуарда Соснина, исполняла полномочия градоначальника. До мэрии госпожа Андрианова работала в Пермском УФАС, краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности, руководила региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

По словам господина Соснина, на посту первого зама Ольга Андрианова продолжит курировать земельно-имущественные отношения. Также в ее подчинение переходит управление по экологии и природопользованию. Ранее эту структуру курировал бывший замглавы Перми Виктор Агеев.

Также Эдуард Соснин объединил деятельность администрации по формированию бюджета, развитию экономики и промышленной политики, а также привлечению инвестиций в единый экономический функционально-целевой блок. «Пермь — промышленный миллионник, его благополучие зависит от экономического подъема предприятий, поэтому будет выстраиваться единая вертикаль в отношении бюджетной политики и взаимодействия с бизнесом. Важная задача — создание условий для инвесторов, понимание их потребностей»,— объяснил свое решение глава города. Исполнять обязанности руководителя данного блока будет в статусе замглавы начальник городского департамента финансов Вера Титяпкина.

Ранее финансовые вопросы курировал бывший первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин, а привлечением инвестиций и взаимодействием с бизнесом занимался Виктор Агеев.

Городской департамент транспорта, также ранее находившийся в подчинении господина Хайруллина, переходит в блок «Городское хозяйство», который возглавляет Дмитрий Галиханов. «Теперь это сфера ответственности одного руководителя, что, несомненно, положительно скажется на результате»,— отметил Эдуард Соснин.

Депутат Пермской думы, заместитель руководителя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников считает кадровые решения, принятые новым главой, «логичными и проработанными». «Одно из самых значимых и трудозатратных направлений — транспортное перераспределили в хозяйственный блок с понятным думе, ответственным руководителем. Вера Титяпкина — тоже грамотный управленец, она давно работает с бюджетом»,— поделился депутат.

Вместе с тем он добавил, что инвестиционный блок администрации нуждается в усилении. «Бюджет и экономика идут рука об руку, но это два больших направления. На мой взгляд, чтобы добиться значимых успехов в сфере экономики и инвестиций, требуется отдельный специалист, ориентированный именно на работу с бизнесом, повышение инвестиционной привлекательности города. Возможно, такой человек позже возглавит департамент экономики и промышленной политики»,— отметил Алексей Овчинников.

Ранее источники «Ъ-Прикамье» не исключали назначение на посты заместителей главы Перми чиновников из регионального правительства. Однако пока этого не произошло. Также собеседники, близкие к мэрии, ожидают назначения экс-начальника УМВД Перми, начальника департамента общественной безопасности администрации Перми Алексея Турова на должность замглавы мэрии по безопасности. Сейчас обязанности заместителя главы Перми по направлению «Общественная безопасность» исполняет руководитель аппарата мэрии Александр Молоковских.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что пока новый глава присматривается к действующим сотрудникам мэрии. «Эдуард Соснин — человек со стороны, своей команды у него нет, и сейчас он пытается ее формировать: смотрит, кого из действующих чиновников мэрии он знает, кому можно доверять»,— отмечает эксперт. Он добавил, что не исключает появления в мэрии краевых чиновников. «Однако процесс смены кадров будет происходить постепенно. Новому руководителю нужно осмотреться, разобраться с новыми обязанностями, функционалом и только потом проводить ротацию»,— полагает Олег Борисенко. «Не стоит забывать, что еще не завершилось перераспределение полномочий между мэрией и краевым правительством. Прежде чем формировать команду, нужно понять, какими задачами будет заниматься мэрия»,— добавил эксперт.

Константин Кадочников