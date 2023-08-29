Депутат Татарстана выступил против применения ядерного оружия в зоне СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР), который по контракту служит в зоне специальной военной операции (СВО), выступил против применения российскими военными тактического ядерного оружия. Ранее о том, что село Работино в Запорожской области — «идеальное место» для тактического ядерного удара, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев («Единая Россия»).

«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?! Хотелось бы напомнить Гурулеву, что Работино – это Россия! Депутат Госдумы, предлагающий бомбить Россию ядерным оружием, это что-то с чем-то!!!»— отреагировал господин Шарафиев у себя в Telegram-канале.

Напомним, 26 июля Минобороны России заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области. 22 августа власти Украины сообщили, что украинская армия вошла в поселок Работино. 25 августа врио главы подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Работино «в принципе не существует» после ожесточенных боев за населенный пункт. По его словам, село находится в серой зоне, ни российских, ни украинских военных в нем нет.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"