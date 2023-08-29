Прокуратура заинтересовалась аварией с участием катера на Ладожском озере

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента с участием катера в Ладожском озере, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, в понедельник, 28 августа, группа из восьми человек перегоняла частный катер по реке Волхов из Чудово Новгородской области в Петербург.

Примерно в 22 часа судно столкнулось с подводным камнем, гребной винт получил повреждения и в корпусе судна образовалась трещина.

На место направились спасатели Новоладожского и Шлиссельбургского отрядов, которые эвакуировали пассажиров и отбуксировали катер в Новую Ладогу. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга сгорел 9-метровый катер «Казанова».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте