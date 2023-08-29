За лето в Краснодаре произошло 487 пожаров

В Краснодаре из-за сухой и жаркой погоды усилен контроль за пожарной безопасностью, сообщили в пресс-службе мэрии. За лето в краевом центре зарегистрировано 487 пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты регулярно выезжают на тушение сухостоя, камыша, мусора. К возгоранию растительности приводят костры, которые разводят краснодарцы на своих придомовых участках. В администрации города отмечают, что за минувшую неделю количество таких случаев увеличилось в разы.

«В ближайшее время осадков не ожидается. Сохраняется высокая пожароопасность 5-го класса… Продолжает действовать запрет на посещение краснодарцами и гостями краевого центра лесных массивов, а также на разведение костров, выжигание травы и стерни на полях, в лесных массивах»,— прокомментировал начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Он также напомнил, что жителям частного сектора, дач и руководству предприятий необходимо очистить свои участки от горючего мусора и сухой травы.

Наталья Решетняк

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