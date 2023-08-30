На торги не составили протокол

Уфимскому предпринимателю Павлу Шевелеву не удается вступить в право собственности на здание административно-лабораторного корпуса ГУП БашНИИстрой на улице Конституции в Уфе. В конце мая, заявил господин Шевелев в арбитражном суде, он был признан победителем аукциона по продаже спорного объекта недвижимости, но заключить договор ему не удается. За день до подведения итогов торгов арбитражный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость БашНИИстрой в рамках процедуры банкротства ГУПа. Суды двух инстанций, изучив аукционную документацию, обратили внимание, что торги были приостановлены, а протокола подведения итогов нет. Господин Шевелев намерен обратиться в кассационный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал уфимскому бизнесмену Павлу Шевелеву в отмене обеспечительных мер на реализацию административно-лабораторного корпуса ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса Республики Башкортостан» (Башниистрой) по улице Конституции в Уфе. В декабре 2022 года по заявлению ФНС России в отношении БашНИИстрой была введена процедура наблюдения.

24 мая арбитражный суд Башкирии по заявлению временного управляющего института Антона Рогожина наложил обеспечительные меры на здание БашНИИстрой. В суде господин Рогожин сообщил, что ему стало известно о намерении судебных приставов продать недвижимость института с торгов. Аукцион был объявлен в феврале, а подвести его итоги планировалось 25 мая — на следующий день после рассмотрения заявления о наложении обеспечительных мер. Начальная цена продажи составила 53,1 млн руб., что, по мнению Антона Рогожина, существенно ниже рыночной. Сумма, полученная от его продажи, может не покрыть все требования кредиторов, отмечал он в суде. В реестр требований кредиторов института включено около 52,2 млн руб. задолженности, в том числе 42 млн руб. — по налогам и сборам, однако есть и не рассмотренные требования кредиторов, пояснял господин Рогожин.

ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса Республики Башкортостан», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 1993 года. Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Принадлежит минземимуществу и министерству строительства и архитектуры Башкирии. Выручка в 2021 году составила 8,1 млн руб., убыток — 15,1 млн руб. В июне институт был признан банкротом.

Павел Шевелев является совладельцем ООО «Башспецстрой» (занимается строительством жилых и нежилых зданий) и ООО «Рекламно-производственная компания». По данным «СПАРК-Интерфакс», «Башспецстрой» завершил 2022 год с прибылью 4,86 млн руб., «Рекламно-производственная компания» за тот же период отчиталась об убытке в размере 3 тыс. руб.

Павел Шевелев в своем заявлении об отмене обеспечительных мер сообщил, что участвовал в торгах и был признан победителем (предложил около 53,7 млн руб.), но из-за судебного запрета на продажу здания нарушаются его права и законные интересы. Господин Шевелев отметил, что торги проходили в рамках исполнительного производства, постановление судебного пристава о продаже актива должника не оспорено, поэтому аукцион был проведен на законном основании.

В июне суд первой инстанции отказал Павлу Шевелеву в удовлетворении заявления. В определении суда, в частности, говорится, что торги по продаже здания и исполнительное производство в отношении института были приостановлены 25 мая по решению судебного пристава.

В апелляционной инстанции господин Шевелев настаивал, что торги были завершены и необходимости в обеспечительных мерах нет, так как они «препятствуют полному погашению требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, учитывая, что цена продажи имущества превысила их размер».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с предпринимателем не согласился. Он вновь обратил внимание на отсутствие протокола подведения итогов аукциона. А из промежуточного протокола, который господин Шевелев предоставил суду, следовало, что на лот было подано три заявки, но результатов их рассмотрения в документе нет. Сам аукцион был приостановлен по решению судебного пристава, указал суд апелляционной инстанции.

Павел Шевелев сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подать кассационную жалобу на решения судов. «Здание разрушается с 2018 года, заросло бурьяном. Я планировал облагородить это место и использовать под многофункциональный центр. Много чего могло быть: и коммерческий детский сад — в этом жилом массиве катастрофический дефицит для размещения детских садов, и ресторан — в старой Черниковке их всего два, нет ни детских комнат, ни детских кафе. Если бы сделка состоялась, в бюджет упало бы 53 млн руб., которыми можно было рассчитаться с основным кредитором, налоговой инспекцией, и закрыть требования остальных кредиторов. Было бы закрыто банкротное дело, НИИ остался бы без тяжелого “хвоста” долгов и мог бы продолжать свою деятельность или, при желании, ликвидироваться в обычном порядке»,— сообщил он.

«Отмена обеспечительных мер при текущем положении дел, то есть до приостановки приставом исполнительного производства и, соответственно, самих торгов, видится крайне маловероятной, — отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. — Кроме того, даже если обеспечительные меры будут отменены и пристав заключит договор с победителем, то такие торги, по судебной практике, в любом случае будут признаны недействительными».

Булат Баширов, Наталья Балыкова