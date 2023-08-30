«Третий трест» выходит в центр

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить «Третьему тресту» компенсационный участок на улице Карла Маркса (недалеко от СИЗО №1) без торгов. Взамен застройщик обязался достроить и ввести в эксплуатацию два проблемных литера банкротного АО «Строительная компания Трест №21», а также передать квартиры детям-сиротам в своем ЖК в Демском районе. Стоимость достройки оценена в 170 млн руб. О планах строительства на предоставляемом участке в «Третьем тресте» пока не сообщают. По мнению экспертов, жилье там будет пользоваться спросом, стоимость одного кв. м оценивается от 160 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Третий трест» рассчитывает подарить ключи от квартир дольщикам «Треста №21» до конца года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Третий трест» рассчитывает подарить ключи от квартир дольщикам «Треста №21» до конца года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить специализированному застройщику «АСИ-8» (входит в ГК «Третий трест») в аренду без торгов участок в историческом центре Уфы — на пересечении улиц Революционной и Карла Маркса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Площадь участка кадастровой стоимостью 70,8 млн руб. составляет 3,1 га, вид разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка. В настоящее время там находятся гаражи, хозяйственные постройки, здание СИЗО №1, военный следственный отдел СК РФ по Уфимскому гарнизону.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено обеспечить заключение договора аренды.

ООО «Специализированный застройщик «АСИ-8»» зарегистрировано в Уфе в 2018 году. Принадлежит ООО «Третий трест-инвест» (совладельцами являются Алексей и Владимир Борманы). В 2022 году убыток компании составил 231 тыс. руб.

Взамен «АСИ-8» обязался завершить строительство проблемных объектов (литер №8 и литер №17) АО «Строительная компания Трест №21» (признано банкротом в 2018 году) в квартале улиц Октябрьской революции, Новомостовой, Пушкина, проспекта Салавата Юлаева в Уфе. Там компания возводила десятиэтажный жилой дом, где квартир ждут 223 дольщика. Кроме того, инвестор должен передать в собственность республики жилье для детей-сирот в Демском районе в ЖК «Яркий». Количество квартир не уточняется.

Директор по развитию компании «Третий Трест» Вячеслав Якин сообщил „Ъ“, что проект планировки и межевания участка еще не разработан. «Когда будет подписано распоряжение о предоставлении участка, тогда будем думать, что делать дальше»,— ответил господин Якин.

По его словам, стоимость достройки объектов «Треста №21» оценена в 170 млн руб. «Мы приводим жилые помещения в соответствие с нормами, проводим необходимые работы, чтобы владельцы квартир смогли туда заселиться. Планируем все работы завершить до конца этого года»,— подчеркнул Вячеслав Якин.

В 2013 году сообщалось о планах перенести СИЗО №1 из центра Уфы в Иглинский район. На освободившемся месте планировалось реализовать девелоперский проект. Затраты тогда оценивались в 5 млрд руб., предполагалось, что средства в равных долях выделят федеральный бюджет и инвесторы. Однако проект не был реализован из-за отсутствия финансирования.

Вчера Вячеслав Якин сообщил „Ъ“, что будет прорабатывать этот вопрос: «Если перенести не получится, мы будем четко соблюдать необходимую санитарную зону».

Также до конца текущего года будут переданы квартиры детям-сиротам, добавил собеседник. В настоящее время в ЖК производится чистовая отделка. Количество передаваемых квартир будет зависеть от оценки компенсационного участка, пояснил господин Якин.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отмечает, что локация будущей застройки уникальная — недалеко находится парк имени Якутова, центральный рынок, лицей №1. «При этом потенциальных покупателей не смущает наличие СИЗО рядом. Решающим является месторасположение участка в центре города и хорошая инфраструктура. Люди абсолютно готовы к такой локации, жилье будет пользоваться спросом»,— полагает госпожа Андреева. По ее оценке, стоимость квадратного метра жилья бизнес-класса там может составить от 160 тыс. руб. и выше.

Директор ООО «Строительгрупп» Ильсеяр Ларионова подчеркивает, что при разработке проектов планировки и межевания целесообразно было бы учесть плотность застройки центра города, нехватку парковочных мест, по возможности предусмотреть культурно-просветительские и спортивные объекты. Приблизительную стоимость «квадрата» жилья в квартале она оценила в 170-190 тыс. руб.

Влада Шипилова