ГК «Абрау-Дюрсо» в I полугодии получила 127 млн рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль ГК «Абрау-Дюрсо» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 126,9 млн руб. против чистого убытка в 130 млн руб. за предыдущий аналогичный период, следует из отчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Выручка компании составила 4,2 млрд руб. (против 4,1 млрд руб. годом ранее).

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» является крупным производителем игристых вин в России. Она занимается в Новороссийске сразу несколькими видами деятельности: выращивает виноград, производит вино, развивает туризм и пр.

В мае 2023 года Совет директоров ГК «Абрау-Дюрсо» предложил увеличить дивиденды с 25 до 35% прибыли.

Наталья Решетняк

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