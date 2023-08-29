В Нижегородской области планируют серийно собирать БПЛА «Персей»

Серийное производство беспилотников «Персей» планируется организовать в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Андрей Гнеушев. Презентация БПЛА прошла в Великом Новгороде на всероссийском слете операторов военных беспилотников «Дронница».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В ближайшее время на базе центра «Сталь» (строящийся нижегородский центр боевой спецподготовки) начнем отбор технологических проектов для тестирования и дальнейшего внедрения, как минимум, в именных подразделениях региона»,— уточнил чиновник. Этот проект реализуется совместно со штабом Захара Прилепина.

В штабе сообщили, что на первом этапе планируется собирать до 100 беспилотников в месяц, но постепенно объемы производства планируется увеличить до двух тысяч штук. «Персей» хотят сделать беспилотником самолетного типа, так как квадрокоптер ограничен в возможностях и не способен решать весь спектр задач по воздушной разведке. Прототип «Персей-1» с дальностью полета 40 км и максимальной высотой подъема 3 км был разработан год назад. Нижегородская область предоставила полигон для его испытаний и производственную площадку.

Андрей Репин