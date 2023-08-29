Власти Сочи заявили об отсутствии дефицита продуктов в сетевых супермаркетах

Дефицита товаров в магазинах Сочи не наблюдается, заявили во вторник, 29 августа, в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.

«На складах предприятий оптовой торговли имеется достаточное количество всех необходимых продуктов. Поставки из распределительных центров, расположенных в других регионах, организованы по графикам»,— говорится в официальном сообщении департамента.

По данным властей, розничные магазины курорта работают в условиях повышенного спроса, вызванного ростом внутреннего туризма и установившейся жаркой погодой. В некоторых сетевых магазинах наблюдалось «снижение доступности» некоторых категорий, а также «кратковременные ситуации», когда товары заканчивались.

На сегодняшний день торговыми сетями увеличены логистические ресурсы для более оперативного пополнения магазинных полок.

Наталья Решетняк

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