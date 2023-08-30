«Биннофарм Групп» поделилась опытом с Segezha Group

25 августа 2023 года ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в рамках проекта обмена опытом с ведущими промышленными компаниями из различных отраслей провела экскурсию по R&D-центру для представителей лесопромышленного комплекса Segezha Group.



Проект обмена опытом с крупными промышленными компаниями из различных отраслей был инициирован АФК «Система» с целью выявления наилучших практик привлечения молодых кадров и формирования кадрового резерва из студентов профильных ВУЗов.

Так, помимо экскурсии по R&D-центру, где команда представителей Segezha Group ознакомилась с современными лабораториями и процессом создания лекарственных средств, состоялась презентация наилучших практик «Биннофарм Групп» в области HR. Коллеги рассказали об успешных проектах по привлечению на производственные площадки «Биннофарм Групп» стажеров и практикантов из профильных ВУЗов, наставничестве, поддержке молодых специалистов. Также, сотрудники «Биннофарм Групп» продемонстрировали коллегам из Segezha Group текущий проект внедрения в корпоративную культуру ценностей компании, направленных на вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы, а также высокую результативность.

Кроме сотрудников Segezha Group, приехавших из разных регионов страны, на экскурсии присутствовали три студента химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которые хотят связать свою будущую профессиональную деятельность с разработкой лекарственных препаратов.

В 2023 году «Биннофарм Групп» запустила один из самых современных R&D-центров в России, который включает химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. Центр научных исследований и разработок объединил компетенции трех лабораторий, ранее находившиеся на производственных площадках компании. К 2025 году «Биннофарм Групп» планирует вывести на рынок более 100 новых лекарственных средств.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию ООО «Биннофарм Групп»:

«Наша компания активно набирает обороты, и мы максимально заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов. Для этого мы создаем и интегрируем в жизнь самые разные проекты, например, сопровождаем студентов химических, фармацевтических и медицинских ВУЗов с первых курсов, даем возможность познакомиться с нашими производственными площадками и определить, где бы им было интересно работать в дальнейшем. Тем более, что возможностей много. И конечно, наши практики интересны промышленным компаниям других отраслей. Поэтому мы с удовольствием делимся опытом и интересуемся аналогичными практиками коллег».

Оксана Тихонова, вице-президент по управлению персоналом Segezha Group:

«Мы благодарны коллегам из «Биннофарм Групп» за предоставленную возможность посетить современный R&D-центр и обменяться опытом применения на практике актуальных HR инструментов. Подобное «живое» взаимодействие позволяет быстро обмениваться кейсами, внедрять эффективные методики и избегать типичных ошибок. Segezha Group также активно работает со студентами ведущих отраслевых учебных заведений. Мы организовываем экскурсии, практики и стажировки на наших предприятиях, чтобы изменить стереотипы о лесной отрасли, которая является сегодня высокотехнологичной и перспективной для карьерного роста. В новых экономических условиях создание и развитие квалифицированного кадрового потенциала – это один из главных приоритетов бизнеса».

Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система»:

«Проектируя 2023 год совместно с компаниями-партнерами фонда, мы получили запрос на формирование сообщества с целью обмена опытом для достижения синергетических результатов. Так, уже в феврале прошла первая встреча Интеллектуального клуба «Системный опыт», который зарекомендовал себя как отличная экспертная площадка, объединяющая лучшие практики компаний в области КСО, благотворительности, профориентации и образования. Мы рады, что эта идея получила свое продолжение в рамках еще одного совместного проекта – #ВнутриСистемы. Уверены, что это только начало нашего большого совместного пути».

#ВнутриСистемы – проект экскурсий на высокотехнологичные производства и в современные офисы крупнейших российских компаний. Подробная информация о проекте и регистрация на экскурсии доступны на сайте.

ООО «Биннофарм Групп»