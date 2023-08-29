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Нижегородские депутаты проведут ревизию областных законотворцев

Комитет заксобрания по вопросам МСУ и госвласти по предложению депутата Дмитрия Малухина решил провести ревизию всех субъектов, имеющих право региональной законодательной инициативы. Спор в комитете возник при обсуждении поправки в устав Нижегородской области – наделить себя правом законодательной инициативы попросила областная Общественная палата.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эту идею раскритиковал депутат и профессиональный юрист Дмитрий Бедняков. Он призвал прекратить практику наделения различных органов правом вносить в областной парламент законопроекты с их последующим обязательным рассмотрением. «У нас есть еще Региональный совет, нотариальная палата, адвокатская палата, УВД – завтра они тоже попросят себе право законодательной инициативы. Давайте еще наделим этим правом собачников, ветеринаров, общество анонимных алкоголиков. Надо уже остановиться! С моей точки зрения, это принципиально неверно и дискредитирует сам институт права законодательной инициативы», – заметил Дмитрий Бедняков, извинившись за резкость.

Зампред Общественной палаты Нижегородской области (ОП НО) Александр Цапин, удивленный таким неприятием, заметил, что в палате собрались профессионалы из разных сфер, и они рассчитывают на конструктивное взаимодействие с заксобранием. Начальник областного государственно-правого департамента Леонид Литвиненко добавил, что палата не будет часто вносить законопроекты по любому поводу, но «какие-то важные вопросы, которые они у себя внутри обсуждают», могут потребовать оформления в законодательную инициативу. По итогам дебатов комитет рекомендовал заксобранию включить ОП НО в уставной перечень субъектов с этим правом, но решил проанализировать, сколько всего их имеется и какова их активность.

По действующему уставу Нижегородской области, правом законодательной инициативы помимо губернатора, областного правительства, депутатов заксобрания, их комитетов и фракций, также обладают областной прокурор, сенаторы и депутаты Госдумы РФ от региона, депутатские корпуса органов МСУ, областной арбитражный суд, областная избирательная комиссия, нижегородский уполномоченный по правам человека и областная контрольно-счетная палата. В прошлом году депутаты включили в устав и молодежный парламент при заксобрании. Нижегородцы-избиратели также могут внести обязательный к рассмотрению законопроект, в том случае, если они организуются в количестве не менее двух тысяч человек.

Иван Сергеев

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