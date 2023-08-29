Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на тушение природного пожара в Геленджике

Вертолет Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 20 единиц техники привлечены к тушению природного пожара в Геленджике. На данный момент огонь распространился на площади 1,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На территории курорта, в микрорайоне «Куприянова щель», горит сухая растительность. По данным МЧС, существует угроза распространения огня на лесной фонд.

К борьбе с огнем привлечены силы и средства пожарного гарнизона Геленджика по повышенному рангу.

Несколькими часами ранее удалось ликвидировать пожар площадью 100 кв. м в районе микрорайона «Парус» в Геленджике. Горела сухая трава в поле.

Наталья Решетняк

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