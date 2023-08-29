Жительницу Адыгеи подозревают в призывах к проведению акций против СВО

Управление ФСБ России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении жительницы города Майкопа, подозреваемой в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства с использованием социальных сетей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, на своей странице в одной из социальных сетей женщина публиковала материалы с призывами к проведению протестных акций против проведения СВО на Украине. Также женщина призывала к срыву мобилизационных мероприятий, а также препятствованию деятельности военных комиссариатов на территории Российской Федерации. В случае признания жительницы Майкопа виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анна Перова, Краснодар