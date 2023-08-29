В краснодарском парке «Городской сад» травят крыс

Жители Краснодара в конце лета стали жаловаться на крыс в парке «Городской сад». После обращений горожан власти краевой столицы приступили к дератизации, сообщает «Юга.ру».

Работы по уничтожению грызунов и насекомых проводят специалисты МБУК «Краснодарские парки». В рамках контракта подрядная организация исследует численность грызунов в городских парках.

В «Городском саду» комплекс мер по уничтожению грызунов был проведен 23 июня и 28 августа. По данным пресс-службы мэрии, работы продолжатся до конца года.

Наталья Решетняк

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