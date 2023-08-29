Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 9,4%

За первые семь месяцев 2023 года оборот розничной торговли на территории Ростовской области вырос на 9,4% в сопоставимых ценах относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего было продано товаров на сумму 811 млрд руб., в результате чего Ростовская область заняла пятое место среди регионов России по данному показателю. В секторе организованной торговли оборот увеличился на 10,1%. В продуктовой рознице рост составил 10,5%, продажа непродовольственных товаров выросла на 7,9%.

«Ключевым трендом развития потребительского рынка остается активное развитие интернет-торговли,— цитирует пресс-служба правительства слова директора департамента потребительского рынка донского региона Алексея Панкратова. — По итогам первого полугодия текущего года онлайн-продажи в Ростовской области выросли на 19,5%. Всего через интернет за этот период продано товаров на 45,6 млрд руб.».

Сегмент интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составил 6,7%. По данным властей, более половины онлайн-продаж в Ростовской области приходится на цифровую и бытовую технику (19,7%), одежду и обувь (16,8%), а также мебель и товары для дома (16,6%).

Анастасия Назарова