Саратовским бизнесменам предлагают помощь с выходами на маркетплейсы

В Саратовской области субъектам малого и среднего предпринимательства помогут выйти на крупные маркетплейсы, сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

Экспертное сопровождение окажут специалисты саратовского центра «Мой бизнес». Пакет услуг включает: сбор и подготовку документов, регистрацию личного кабинета, загрузку бренда (карточки и описания товаров, цены и т. д.), помощь с заключением договоров и первыми поставками на склады маркетплейсов, другое.

Заявки на участие в программе принимают до 14 октября. Ссылку для регистрации можно найти на сайте минэконома.

Дарья Васенина

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