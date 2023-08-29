В Саратове изобрели трактор на солнечной батарее

Ученые ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н. И. Вавилова» изобрели трактор на солнечной батарее, сообщила пресс-служба вуза. Разработкой занимается аспирант Даниил Саидов.

Экспериментальный образец электротрактора для селекции и семеноводства создали ученые кафедры «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» факультета инженерии и природообустройства.

«Ученые Вавиловского университета провели исследования в хозяйстве „Золотой колос Поволжья“ Пугачевского района. Были изучены годовые эксплуатационные и закупочные затраты при использовании трактора с двигателем внутреннего сгорания. Использование тракторов на электротяге позволяют существенно сократить эксплуатационные затраты на более чем 45% из-за простоты конструкции, минимального количества элементов и гибкости управления», — объяснили в ВУЗе.

Автономная система электроснабжения позволяет продлить время работы электротрактора. Сегодня ученым предстоит исследовать нагрузочную способность машины и закономерности изменения запаса хода.

«На данный момент сконструирован первый вариант корпуса электротрактора, оснащенный электродвигателями, аккумуляторами и солнечной панелью. Полностью готов гусеничный привод. Ведутся работы и исследования системы управления. В том числе изучается возможность применения системы беспилотного управления на базе популярного алгоритма A*(Астар), на котором работают беспилотные роверы Яндекса», — говорится в сообщении.

Заведующий кафедрой «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» факультета инженерии и природообустройства, доктор технических наук Сергей Бакиров уточнил, что указанная модель предназначена для семеноводства и селекции. Сзади машины на крюк цепляется селекционная сеялка, электротрактор выполняет посев с шириной захвата около 1 м. При нагрузке, не превышающей 20%, трактор может проработать около восьми часов, в солнечную погоду — порядка 10-ти.

Дарья Васенина

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