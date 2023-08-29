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«Уралэнергосбыт» подтвердил эффективную работу

В августе группа компаний «Уралэнергосбыт» прошла сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Этот сертификат подтверждает высокий уровень менеджмента качества в компании, отвечающего международным стандартам.

В числе главных преимуществ эксперты выделили высокий уровень цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. «Уралэнергосбыт» представляет широкий набор онлайн-сервисов с удобным и продуманным интерфейсом. Клиенты могут передавать показания и оплачивать счета за коммунальные услуги на сайте компании без регистрации, а также в личном кабинете или приложении. Задавать вопросы и передавать показания через чаты в популярных мессенджерах и даже социальных сетях. Получать электронные квитанции на е-mail. Кроме того, «Уралэнергосбыт» – первая сбытовая компания, которая успешно внедрила дистанционное консультирование клиентов через инфоматы с возможностью оплаты и передачи показаний. Новый подход в обслуживании обеспечил доступность к сервисам компании, скорость и безопасность.

«Уралэнергосбыт» – одна из немногих организаций сектора ЖКХ, которая внедрила высокие стандарты качества обслуживания, а также систему работы с опытом и голосом клиента. Компания строго контролирует время ожидания и обслуживания в офисах и онлайн-каналах, проверяет качество каждой консультации и собирает обратную связь. Все эти данные анализируются и используются для дальнейших преобразований внутри компании, повышения конкурентоспособности и создания комфортных условий для клиентов.

Сертификационный аудит еще раз подтвердил надежность и стабильность группы компаний «Уралэнергосбыт», являющейся одним из лидеров рынка в РФ.

ООО «Уралэнергосбыт» – совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах.

ПАО «Фортум» – ведущий производитель тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, один из лидеров возобновляемой энергетики России. В Челябинской области находятся пять тепловых станций «Фортум», включая современную ТЭЦ-4, использующую передовые технологии парогазового цикла. Энергосбытовая компания «Восток» является гарантирующим поставщиком на территории Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В апреле 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» выиграло конкурс Министерства энергетики РФ на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Приказом Минэнерго РФ № 557 от 3.06.2019 г. соответствующий статус присвоен компании с 1 июля 2019 года. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.

ООО «Уралэнергосбыт»

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