Устроившего стрельбу мирового судью из Альметьевска отстранили от дел

Мировой судья из Альметьевска, который устроил стрельбу в отделе полиции в Казани, был отстранен от дел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, информация о происшествии появилась сегодня, 29 августа, утром. Отмечалось, что судья был задержан по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана. Позже правоохранители установили его личность и сразу же отпустили.

«За ночную драку с прохожими и дебош в СПП коллегия судей РТ единогласно решила отстранить Владислава Рязанова от дел. Навсегда»,— уточняет канал.

"Ъ-Казань"