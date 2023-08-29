Западная хорда станет первой платной дорогой в Ростове-на-Дону

Правительство Ростовской области выпустило распоряжение о заключении концессионного соглашения с компанией АО «Западная хорда Ростов-на-Дону» на строительство и содержание одноименной дороги в донской столице. Компания будет осуществлять эксплуатацию магистрали на платной основе. Документ опубликован на сайте правовой информации Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Согласно распоряжению, АО «Западная хорда» обязуется построить дорогу в течение 30 месяцев. Срок концессии — содержания и использования дороги — составит 25 лет и шесть месяцев. В качестве концедента (субсидии правительства) концессионер получит 17,9 млрд руб.

Использование участка второго этапа хорды от от автодороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (ул. Всесоюзная – Западное шоссе) будет осуществляться на платной основе. Дорога будет разделена 4 полосы, расчетная скорость движения составит 90 км/ч.

Согласно документу, максимальная стоимость проезда по указанному участку составит 150 руб. для мотоциклов и легковых автомобилей, для грузовиков и микроавтобусов — 250 руб., для двухосных грузовых автомобилей, автобусов особо малого класса — 400 руб., для трехосных грузовых автомобилей и автобусов малого и большого классов — 600 руб., для пятиосных и шестиосных автопоездов, автобусов особо большого класса — 850 руб. Размер оплаты будет ежегодно индексироваться.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Западная хорда Ростов-на-Дону» было учреждено в 2019 году и до 2021 года именовалось АО «Премьеринвестконсалтинг». Специализируется на вложениях в уставные капиталы, венчурном инвестировании. Генеральным директором компании является Михаил Фрудгард. Совладельцы — граждане России, имена которых не раскрываются. До 2021 года единственным владельцем и генеральным директором был Абибулло Назаров. В 2022 году чистый убыток компании составил 4,4 млн руб., сведений о выручке в системе нет.

Ранее сообщалось, что Западная хорда станет заключительным этапом Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км. Закончить строительство дороги планируется в 2025 году. Для реализации проекта регион получил от федерального центра инфраструктурный кредит в размере 15 млрд. руб.

Анастасия Назарова