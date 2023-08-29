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«Росводоканал Краснодар» заменит водопровод в Юбилейном микрорайоне

Около 500 метров водовода диаметром 315 мм заменят специалисты «Росводоканал Краснодар». Новые сети проложат по ул. Платановый Бульвар от ул. Проспект Чекистов до ул. Бульварное Кольцо. Замена водовода запланирована в рамках реализации производственной программы.  

Работы будут выполнены по современной технологии методом горизонтально направленного бурения. Этот метод бестраншейной прокладки сетей позволяет модернизировать и менять трубопроводы без масштабных перекопов и с минимальным ущербом для городского ландшафта. 

«Взамен изношенного стального трубопровода будет проложен новый пластиковый с высокими технологическими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Специалисты также построят пять новых колодцев, а во время переключения абонентов на новую сеть будет демонтирована старая запорная арматура и установлена новая»,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов

Для удобства абонентов мероприятия проводятся без отключения от услуг водоснабжения.

Работы планируется завершить до конца сентября.

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