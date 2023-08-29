В Ульяновской области продолжается рост промышленного производства

Индекс промышленного производства в Ульяновской области в январе-июле текущего года составил 106,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С начала года самый высокий рост производства среди крупных предприятий отмечен в филиале ПАО «Ил» — Авиастар, в АО «Ульяновский механический завод», ООО «УЗГА-Инжиниринг», ООО «Автосвет», Филиал АО «АэроКомпозит», ООО «Симаз», ООО «ДААЗ», ООО «Димитровград ЖгутКомплект», а также в ООО «УАЗ».

Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности составил 108,9%, а в добыче полезных ископаемых — 105,5%, в производствоеряда транспортных средств и оборудования — 195,9%.

Андрей Сазонов