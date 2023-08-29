СКР: В Татарстане при производстве дорожных работ погиб рабочий

В Татарстане в Новошешминском районе в ходе производства дорожных работ погиб 51-летний рабочий, еще двое человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления СКР по Татарстану Фото: Пресс-служба управления СКР по Татарстану

Трагедия произошла сегодня. Детали происшествия не уточняются. После ЧП управление возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Сейчас сотрудники СКР осматривают место происшествия.

В пресс-служба прокуратуры Татарстана уточнили, что инцидент произошел при строительстве трассы Шали—Бавлы, где засыпало троих рабочих. На место ЧП выехал прокурор района Руслан Гизятов и сотрудники МЧС.

У одного из пострадавших диагностирован ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в больницу. Какие травмы получил еще один пострадавший, не уточняется.

"Ъ-Казань"