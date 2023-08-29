ПСБ в Краснодаре принял участие в форуме профессионалов бьюти-индустрии

Краснодарское отделение ПСБ в рамках форума профессионалов бьюти-индустрии провело для предпринимателей консультации по современным онлайн-сервисам и финансовым предложениям банка/

Анна Гурикова, начальник управления массового сегмента ПСБ в Краснодарском крае рассказала участникам форума о преимуществах банковских продуктов. В частности, в онлайн-формате можно воспользоваться такими сервисами как регистрация предприятия, платежные операции, интернет-эквайринг, управление зарплатами, онлайн-кассы, бухгалтерия и другими. Мобильное приложение ПСБ позволяет уместить в своем смартфоне полноценный виртуальный офис. Получить средства на развитие также можно удаленно - достаточно отправить заявку на консультацию на сайте ПСБ и получить кредит без бумаг и визитов в офис.

«Для ПСБ поддержка предпринимателей является стратегически важным направлением деятельности. ПСБ перевел большую часть сервисов на цифровые платформы, чтобы еще больше упростить взаимодействие бизнеса и банка. Мы постоянно расширяем линейку продуктов для МСБ и совершенствуем сервисы, чтобы независимо от экономической ситуации наши клиенты получали новейшие качественные услуги и непрерывно росли, расширяя свое дело», - отметила Анна Гурикова.

Форум профессионалов бьюти-индустрии собрал более 50 развивающих свой бизнес в этой сфере предпринимателей Кубани, а также представителей органов власти и организаций поддержки бизнеса.

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