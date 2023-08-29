Промышленное производство в Удмуртии выросло на 7,1%

В Удмуртии по итогу января-июля 2023 года промышленное производство выросло на 7,1%. В частности, по группе обрабатывающих производств рост достиг 20,6%, а наиболее значительно увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Здесь зафиксировали рост в 1,6 раза, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 1,5 раза, электрического оборудования — в 1,4 раза, текстильных изделий — в 1,3 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки — в 1,1 раза. Производство пищевых продуктов увеличилось на 4,4%.

Однако спад произошел в производстве лекарственных средств и медицинских материалов в 40 раз, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 2,6 раза, резиновых и пластмассовых изделий — на 6,3%,

В целом по России промышленное производство выросло на 2,6%. Среди регионов ПФО Удмуртия оказалась на седьмом месте, уступая лидерство Чувашии — 21,9%.