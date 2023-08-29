В ВТБ фиксируют резкий рост спроса на рублевые вклады после повышения ключевой ставки

Спрос россиян на сберегательные продукты увеличился почти втрое после подъема ключевой ставки, подсчитали аналитики ВТБ. Это связано с повышением доходности депозитов до 11-12%.

Так, по данным банка, за первые восемь дней после повышения ставок было открыто около 149,7 тыс. рублевых депозитов, что в 2,6 раза превышает предыдущий показатель. Общий объем размещенных средств составил более 812 млрд руб.

«Решение регулятора резко повысить ключевую ставку привело к росту доходности сберегательных продуктов в российских банках. Россияне стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе - на длительный срок, защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную "подушку" в новых условиях. Предполагаем, что этот тренд будет продолжен»,– прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике ВТБ, в текущих условиях размещать средства россияне предпочитают в основном на три месяца. Средний чек одного депозита в сегменте массовой розницы составляет 515 тыс. руб.

Кратный рост спроса на рублевые вклады также зафиксировали аналитики РНКБ (входит в группу ВТБ). Согласно статистике, после корректировки ставок было открыто около 7 тыс. депозитов, тогда как обычно оформляется около 600 вкладов ежедневно. В результате объем портфеля рублевых депозитов вырос на 0,5 млрд руб. и достиг 82,7 млрд руб.

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