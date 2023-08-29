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Поступления акцизов на алкоголь в бюджет Татарстана упало на 1,5 млрд рублей

За январь–июль 2023 года поступление акцизов на алкоголь в татарстанский бюджет сократилось на 1,5 млрд руб. Об этом во время пресс-конференции сказала замглавы Минфина региона Алла Анфимова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Это связано с отменой с 2023 года компенсации потерь бюджетам субъектов, в которых территориально расположены производители алкогольной продукции»,— отметила замминистра.

Всего бюджет Татарстана получил с начала года по акцизам 23,4 млрд руб. Из них акцизы на алкоголь принесли 5 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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