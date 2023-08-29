Сотрудникам реабилитационного центра «Титан» могут ужесточить обвинение

Уголовное дело в отношении сотрудников реабилитационного центра «Титан» возвращено в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом. Такое решение принял судья Пермского краевого суда Олег Ахматов в ходе предварительных слушаний, прошедших 23 августа. Как указано в картотеке суда, судья пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства по делу свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий обвиняемых на более тяжкие статьи уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала Properm.ru, судья посчитал, что преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших. На этих же предварительных слушаний все десять обвиняемых отказались от заявленных ходатайств о рассмотрении их уголовного дела коллегией присяжных.

Сотрудникам «Титана» инкриминируется похищение человека, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, и незаконное лишение человека свободы. По версии следствия, обвиняемые создали некоммерческую организацию, в которой в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг наркоманам получали незаконную прибыль. Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. На самом деле пациентам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась.

Сотрудники центра не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения. Помещенных для реабилитации людей незаконно удерживали в помещении, специально организованном для этих целей в малонаселенной местности на территории Пермского района. При этом ежемесячно за каждого находившегося на лечении человека на счета организации поступало от 35 тыс. до 100 тыс. руб.

Незаконная деятельность осуществлялась до января 2022 года, когда в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, обвиняемых задержали, а пациентов освободили. Потерпевшими по делу признаны двенадцать человек.