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Карантин по африканской чуме свиней сняли в Кизнерском районе Удмуртии

В Кизнерском районе Удмуртии отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба Алнашской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

В частности, в настоящее время все мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней завершились в деревне Старый Аргабаш, а также на территории охотничьего-производственного участка «Вятский берег» и ООО «Свиногорье». Вместе с тем здесь продолжается мониторинг для контроля за ситуацией.

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