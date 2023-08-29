Карантин по африканской чуме свиней сняли в Кизнерском районе Удмуртии

В Кизнерском районе Удмуртии отменили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба Алнашской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

В частности, в настоящее время все мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней завершились в деревне Старый Аргабаш, а также на территории охотничьего-производственного участка «Вятский берег» и ООО «Свиногорье». Вместе с тем здесь продолжается мониторинг для контроля за ситуацией.