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Для отдыха за границей каждый пятый турист из Пермского края выбрал Турцию

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с прошлым годом туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис возросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Пермяки в этот летний сезон также стали чаще путешествовать по миру. За границу выехало на 36% больше туристов, чем годом ранее. Отдыхающие уже успели побывать в 115 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Египет, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказалась Турция: для отдыха эту страну выбрал каждый пятый турист из Пермского края. В пятерку популярных направлений также вошли Абхазия, Грузия, Египет и ОАЭ. Среди направлений, к которым у пермяков появился интерес в этом году, Куба, Монако, Сейшельские Острова, Оман, Лихтенштейн, Камбоджа и Гонконг.

У россиян самым популярным направлением по-прежнему остается Турция. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на жару в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Отдыхающих также интересовал Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов, а Тунис принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма (поток в этом направлении увеличился на 39%) в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Россияне «распробовали» и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, в Венесуэлу – более чем в четыре раза. А вот интерес к отдыху на островах упал – в Доминикану и на Мальдивы приехало на 15% и 8% меньше российских туристов соответственно.

ПАО «МегаФон»

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