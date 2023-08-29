МЧС подтвердило гибель трех человек в результате крушения вертолета под Челябинском

В главном управлении МЧС России по Челябинской области сообщили об обнаружении тел троих погибших на месте крушения вертолета рядом с поселком Прудный в Сосновском районе.

«К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших»,— сообщают в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пострадавших среди местных жителей нет, населенный пункт также не пострадал.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что разбившийся вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ.