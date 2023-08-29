На Юршинском острове выявили нарушения режима охраны памятника природы

В Ярославской области сотрудники ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» выявили более 60 фактов нарушений установленного режима охраны на территориях памятников природы «Юршинский остров» и «Парковый лес Высоковский бор». Об этом сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юршинский остров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Юршинский остров

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Специалисты регионального департамента после жалоб местных жителей на нарушения режима особой охраны памятников природы обследовали «Юршинский остров» и «Высоковский бор», являющиеся местами несанкционированного отдыха населения. В ходе проверки были выявлены нарушения установленного режима охраны.

«На Юршинском острове туристы устраивали палаточные стоянки и разводили костры вне специально оборудованных мест. В Высоковском бору, помимо этого, инспекторы зафиксировали многочисленные факты стоянки транспортных средств. Собственников автомобилей установит ГИБДД»,— рассказали в департаменте. По инициативе местных жителей, в департаменте лесного хозяйства рассмотрят вопрос об установке дополнительных препятствий на въездах на территорию памятника природы.

На территории Высоковского бора сотрудники также обнаружили несанкционированные свалки, которые убирать будет ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество». В отношении всех выявленных нарушителей примут меры реагирования.

Высоковский бор и Юршинский остров являются излюбленными местами для отдыха. На «Юршинский остров», расположенный рядом с Рыбинским водохранилищем, даже организовываются туры на несколько дней. При этом оба места являются памятниками природы регионального значения.

Алла Чижова