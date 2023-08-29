Прибыль BYD по итогам полугодия выросла втрое

Чистая прибыль китайского производителя электромобилей BYD по итогам первого полугодия составила 10,95 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, представленное на Гонконгскую фондовую биржу. Этот показатель на 204,7% выше, чем в первой половине 2022 года. Выручка BYD по итогам полугодия достигла 260,1 млрд юаней, что на 72,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если говорить отдельно о втором квартале, то он стал едва ли не лучшим в истории компании. Объем продаж электромобилей и гибридных авто оказался рекордным и составил 700,2 тыс. штук. В результате выручка по итогам квартала достигла примерно 140 млрд юаней. Чистая прибыль, по подсчетам Reuters, выросла почти на 145%, до 6,82 млрд юаней ($930 млн).

Как отмечает Reuters, китайская компания вступила в ценовую войну с Tesla. С начала года BYD запустила новые версии восьми своих моделей, при этом цены на них оказались на 4–25% ниже, чем на предыдущие версии. Несмотря на это, операционная маржа китайского производителя выросла во втором квартале с 17,86% до 18,73%. Для сравнения: у Tesla, главного конкурента BYD на рынке, маржа, наоборот, снизилась — с 19% до 18,1%.

Кирилл Сарханянц