Муниципалитеты края готовы к отопительному сезону на 90%

Большинство территорий Прикамья соблюдают график подготовки к отопительному сезону, степень готовности муниципалитетов составляет 90%. Всего к осенне-зимнему периоду необходимо привести в нормативное состояние более 18 тыс. многоквартирных домов, около 4,2 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 1,2 тыс. котельных, 3,4 тыс. км тепловых сетей и другую инфраструктуру. Такие данные были озвучены на совете глав муниципальных образований Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выступая на совете, Дмитрий Махонин подчеркнул, что задача муниципалитетов — получить все необходимые паспорта готовности и обеспечить готовность объектов к 15 сентября. Краевой и местные бюджеты направили на опрессовку, ремонт и замену изношенных тепловых сетей и источников тепловой энергии более 4,7 млрд руб.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артем Балахнин сообщил, что на особом контроле ведомства находятся два муниципалитета, в которых продолжаются работы по модернизации системы теплоснабжения. Это Губахинский округ, где завершается возведение новых модульных котельных в п. Углеуральском и г. Гремячинске. Кроме того, в Красновишерске идет ремонт котельной №11. Особое внимание участники совещания уделили платежной дисциплине потребителей, в частности — наличию просроченной задолженности. «В целом за первое полугодие 2023 года ее сумма снизилась на 13%. Но по-прежнему есть территории, где главам муниципалитетов необходимо усилить работу по погашению задолженности в полном объеме. Эти средства ресурсоснабжающие организации направляют в том числе на подготовку к осенне-зимнему периоду»,— отметил господин Балахнин.

Губернатор Дмитрий Махонин еще раз обратил внимание глав муниципалитетов на то, что начало отопительного сезона — ответственный момент как для глав территорий, так и для инфраструктурного блока регионального правительства. Руководству территорий необходимо решать вопрос с задолженностями за потребляемые коммунальные энергетические ресурсы, а краевому министерству ЖКХ — держать на контроле территории, находящиеся в зоне риска по подготовке к зиме. Глава региона также подчеркнул, что руководители муниципалитетов должны обеспечить информирование жителей о начале подачи тепла в дома и объекты социнфраструктуры, в том числе через печатные и интернет-СМИ.