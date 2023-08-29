Бывшая заведующая нижегородским детсадом осуждена за мошенничество с зарплатами

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшей заведующей детским садом №207, обвинявшейся в служебном подлоге и мошенничестве в крупном размере. По данным прокуратуры, женщина осуждена на один год условно с испытательным сроком также один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе суда установлено, что в 2020-2022 годах заведующая детским садом фиктивно трудоустроила свою родственницу на три должности — дворника, оператора стиральных машин и кастелянши. Она изготовила и подписала все необходимые для трудоустройства документы и табели учета рабочего времени. На основании этой документации фиктивному сотруднику выплатили в общей сложности 700 тыс. руб. Эти деньги заведующая забирала себе и использовала по своему усмотрению.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб, нанесенный городскому бюджету.

Андрей Репин