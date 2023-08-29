В часовне Казанской иконы Божией Матери произошел пожар

Внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Татарстана.
Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ
Инцидент произошел на улице Цеткин, 3. Сообщение о происшествии поступило в 12:57. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в здании загорелся деревянный тамбур. В 13:06 пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 5 кв. м.
В результате пожара пострадала работница часовни, которая попыталась потушить пожар. У нее диагностированы термические ожоги кистей рук. Помощь ей оказали прибывшие медики. Причина и детали пожара уточняются.