В часовне Казанской иконы Божией Матери произошел пожар

Внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Цеткин, 3. Сообщение о происшествии поступило в 12:57. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что в здании загорелся деревянный тамбур. В 13:06 пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 5 кв. м.

В результате пожара пострадала работница часовни, которая попыталась потушить пожар. У нее диагностированы термические ожоги кистей рук. Помощь ей оказали прибывшие медики. Причина и детали пожара уточняются.

"Ъ-Казань"