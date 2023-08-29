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Алексей Текслер: разбившийся под Челябинском вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

Разбившийся в районе Красного поля (Сосновский район Челябинской области) вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду Федеральной службы безопасности, сообщил в telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

«По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким»,— написал глава региона.

Губернатор сообщил, что местные жители и жилые постройки не пострадали. Сейчас на месте работают экстренные службы, региональные власти оказывают им содействие.

В областном ГУ МЧС сообщили, что официальная информация от ведомства будет позже.

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