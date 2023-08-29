Саратовским бизнесменам предлагают программы льготного кредитования

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области запустил программу поддержки начинающих предпринимателей «Стартовый Плюс», сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Бизнесменам предлагают от 50 тыс. до 5 млн руб. под 5% годовых на срок до трех лет. «Финансовая поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — уточнили в релизе.

Микрозайм смогут получить бизнесмены, зарегистрировавшиеся от 12 до 24 месяцев назад. Исключение составят предприниматели моногородов Вольск и Петровск.

Дарья Васенина

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