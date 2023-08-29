В Тюмени для участников нефтегазового форума выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Группа «Любэ» и певец Григорий Лепс выступят для участников Промышленно-энергетического форума TNF. Информация об размещена на сайте мероприятия. Оба выступления пройдут вечером 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерт «Любэ» начнется в 19:30 в мультицентре «Контора пароходства». Он пройдет в рамках встречи с заслуженными работников нефтегазовой отрасли. Вход туда только по приглашениям. Выступление Григория Лепса состоится в 20:00 в «Речном порту». Его смогут посетить участники форума.

TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября. Основная тема мероприятия — технологический суверенитет.

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