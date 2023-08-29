43 млн рублей субсидии выделят Удмуртии на поддержку промышленных предприятий

В 2024 году Удмуртии предоставят субсидию в размере 43,7 млн руб. от министерства промышленности и торговли России. Как рассказал в Telegram глава регионального минпромторга Виктор Лашкарев, деньги направят на возмещение затрат на приобретение нового оборудования, уплату первого взноса и другие цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Лашкарева, всего с учетом софинансирования из регионального бюджета на поддержку промышленных предприятий направят 113,6 млн руб. В частности, 12,3 млн руб. направят на докапитализацию регионального фонда развития промышленности для выдачи льготных займов, 25,6 млн руб. — на возмещение части затрат на уплату аванса при заключении договора лизинга оборудования с российскими организациями, 75,7 млн руб. — на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.